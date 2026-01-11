SuperLiga: Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a câștigat ambele amicale din Antalya: „Ar fi un vis pentru mine să fac asta”

Cătălin Cîrjan, antrenorul echipei Dinamo București, a vorbit despre ce urmează pentru „câini” după victoriile obținute în cantonamentul din Antalya, 2-0 cu Young Boys și 3-2 cu Gangwon FC.

Mijlocașul lui Zeljko Kopic i-a oferit un sfat și lui Adrian Mazilu, care a înscris în Turcia primul său gol după o pauză de aproape doi ani.

Cătălin Cîrjan: „Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo”

„Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba. Sunt foarte bucuros că suntem cu toții sănătoși.

Tot campionatul încercăm să ținem de minge. Ăsta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat.

Suntem fericiți că începe construcția noului stadion. Au fost multe discuții. Sper ca la un moment dat să joc și eu pe el. Clar, este un moment special. Toți așteptăm să jucăm acolo. Ar fi un vis pentru mine să marchez acolo.

Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo. Am foarte mare încredere în echipă. Trebuie să muncim înainte să vorbim. Trebuie prima dată să prindem play-off-ul”, a declarat Cîrjan, citat de fanatik.ro.

Meciul „câinilor” cu Universitatea Cluj, primul oficial din 2026, va avea loc pe 18 ianuarie, de la ora 20:30. Trupa antrenată de Kopic ocupă locul 4, cu 38 de puncte, în timp ce formația pregătită de Cristiano Bergodi e pe locul 7, cu 33 de puncte, la egalitate cu Oțelul (însă gălățenii se află pe 6, ultima poziție de play-off, grație golaverajului mai bun).