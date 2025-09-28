SuperLiga: Ce a spus Victor Angelescu despre incidentul din lojă la meciul Petroul Rapid / „Probabil că s-au ofuscat”

Rapid Bucureşti s-a impus cu 1-0 cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a a Superligii, iar nervii câtorva fani ai „lupilor galbeni” au cedat, după ce Alex Paşcanu a marcat, scrie OrangeSport.

Sticle de apă şi înjurături au zburat în direcţia lojei în care se aflau cei de la Rapid, o persoană a fost lovită, iar câţiva fani au fost reţinuţi de jandarmi.

„După ce am dat gol (n.r. – s-a petrecut momentul). Sub noi era familia lui Paşcanu, s-au bucurat şi ei şi probabil că s-au ofuscat, cei de la Petrolul. Au reacţionat într-un mod care nu e normal, au aruncat cu sticle, aproape a fost lovit cineva în cap. M-au înjurat, nu are rost să reproduc cum suntem noi numiţi. Nu vreau să intru în lucrurile astea, că nu e normal. Nu e ok cum s-au comportat, dar până la urmă asta este. De câte ori am fost la Ploieşti n-am avut probleme. Pe majoritatea stadioanelor am fost trataţi ok.

Aici e o surpriză că au înjurat, au aruncat cu sticle, păreau că vor să vină spre lojă şi sper să fie un incident care nu se va mai repeta”, a spus Victor Angelescu, președinte și acționar la Rapid.

„După gol, nimeni n-a mai produs nimic”



Deşi Rapid este la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, Victor Angelescu şi-ar dori un joc ofensiv consistent meci de meci. Preşedintele a comentat ce a văzut în victoria cu Petrolul.

„Am început bine, am avut două ocazii şi am dat gol, apoi a fost un meci în care nimeni n-a mai produs nimic. Ne-am apărat foarte bine azi. Defensiv am făcut un meci foarte bun. Îmi doresc mai mult, nu doar să câştigăm cu 1-0. Să facem şi 2-0 şi să stăm liniştiţi. În repriza a doua n-am mai avut ocazii. Aş fi vrut să câştigăm mai clar şi să jucăm în repriza a doua, să avem mai multe ocazii, dar mă bucur că echipa a reacţionat bine după un eşec. Arătăm că reacţionăm imediat, mergem la derby, la Petrolul, câştigăm şi fără ocazii pentru adversar. Mă aşteptam să avem un joc mai bun în a doua repriză.

Dobre e exponenţial pentru noi, cel mai în formă jucător până acum. E important, dar în prima repriză am stat bine. Să ne gândim că Petrolul n-a făcut nimic, dar când tot meciul te aperi şi încercă să arunci mingea în faţă e greu, că ei n-au ieşit de acolo.

Dacă vom câştiga două puncte pe meci, ca medie, sigur ne vom bate la titlu. Mi-aş dori un joc mai solid ofensiv. Avem cea mai bună apărare, dar mi-aş dori să jucăm mai bine şi ofensiv, dar sunt sigur că vom regla aceste lucruri”, a adăugat conducătorul de la Rapid.