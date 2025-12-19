SuperLiga: CFR Cluj o învinge în deplasare pe FC Botoşani, scor 1-0

Echipa CFR Cluj a învins vineri seară, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa cu numărul 21 din SuperLiga.

Pe o ceaţă densă, clujenii au deschis scorul la Botoşani, în minutul 5, prin Alex Păun, care a şutat de la marginea careului, scrie News.ro.

Moldovenii au trecut pe lângă egalare în minutul 25, când Bordeianu a şutat peste transversală. După pauză, Miron a trimis peste poartă, iar după cinci minute Hindrich a respins şutul lui Enzo Lopez. Ţigănaşu a ratat şi el, în minutul 89, iar partida FC Botoşani – CFR Cluj s-a terminat cu victoria oaspeţilor, 1-0.

FC Botoşani rateaza ocazia de a trece pe primul loc în clasament şi rămâne pe locul 3, cu 38 de puncte, în timp ce clujenii, cu 26 de puncte, sunt pe locul 11, la patru puncte de play-off.

Au evoluat echipele: