SuperLiga: CFR Cluj pregătește două transferuri imediate. „Suntem în discuții avansate”

CFR Cluj este foarte aproape să oficializeze primele două transferuri din acest mercato de iarnă. Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a anunțat că formația din Gruia se află în discuții avansate cu doi fotbaliști de profil defensiv.

Iuliu Mureșan (71 de ani) a dezvăluit că echipa sa este pe cale să aducă doi fundași centrali. Prezentările celor doi jucători ar urma să aibă loc în scurt timp, relatează DigiSport.ro.

„Vrem să mai aducem. Suntem în discuții avansate cu doi fundași centrali. Aș fi vrut să fie la reunire (n.r. care are loc sâmbătă, 3 ianuarie), să vedem dacă reușim”, a spus Iuliu Mureșan la emisiunea Digi Sport Special.

CFR Cluj se bazează în acest moment pe patru fundași centrali: Matei Ilie, Sheriff Sinyan, Anton Kresic și Kurt Zouma. Însă, ultimii doi ar urma să plece de la CFR în această iarnă.

În majoritatea partidelor din acest sezon, Dan Petrescu, Andrea Mandorlini și Daniel Pancu, cei trei antrenori care au stat pe banca CFR-ului, au ales să opteze pentru un cuplu de fundași centrali format din Matei Ilie și Sheriff Sinyan. În lipsa unuia dintre cei doi, în centrul defensivei a mai fost titularizat fundașul stânga Aly Abeid.