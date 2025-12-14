SuperLiga: Cine arbitrează meciurile de duminică. La ce oră joacă Dinamo

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat oficialii delegaţi la meciurile de duminică, din etapa a 20-a, penultima din acest an, din Superliga, potrivit News.ro.

George Găman a fost delegat la meciul FC Petrolul – Universitatea Cluj, care se va disputa începând cu ora 15.30.

La meciul Dinamo – Metaloglobus, programat de la ora 17.45, a fost desemnat la centru Nicuşor Viorel Flueran.

A treia partidă a zilei, FC Hermannstadt – Universitatea Craiova, programată de la ora 20.30, va fi condusă de Ionuţ Coza.