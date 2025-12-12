SuperLiga: Constantin Gâlcă, avertisment înainte de meciul contra Oțelului: Are a patra apărare din campionat

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că Oțelul Galați, adversara din etapa a 20-a a Superligii, are a patra apărare din campionat, iar în meciul direct e important ca jucătorii săi să fie eficienți în fața porții.

„Oțelul este o echipă bine organizată, dacă nu mă înșel are a patra apărare din Superligă. E important pentru noi să fim eficienți în fața porții. Ne dorim ca în acest meci să avem mai multă inspirație la finalizare. Vrem să facem un joc bun, să marcăm și să câștigăm acest meci pentru că avem nevoie de puncte. Vrem să le dăruim suporterilor o victorie în acest ultim meci acasă pentru a le mulțumi pentru ajutorul dat în acest an. Pentru că ei au fost alături de noi pretutindeni. Eu sunt mulțumit de echipă, sunt mulțumit de multe momente din joc pentru că altfel nu eram pe primul loc acum”, a afirmat tehnicianul, potrivit Agerpres.

Gâlcă i-a transmis lui Claudiu Petrila să nu își mai ceară scuze pentru ratarea cu poarta goală din partida cu FC Botoșani pentru că în fotbal se întâmplă și astfel de lucruri.

„Eu i-am spus lui Petrila să nu își mai ceară scuze după ratarea de la Botoșani, așa este fotbalul. El a dat totul în teren, a făcut un meci foarte bun, iar în condițiile astea pentru ce îți ceri scuze? Pur și simplu nu a fost inspirat atunci. În fotbal se întâmplă. Noi avem încredere în el și sigur că el poate marca și mâine. Finalizările le exersăm în fiecare săptămână, important este însă ca soluțiile pe care le iau jucătorii să fie cele corecte. Norocul ți-l cauți prin munca pe care o depui”, a explicat antrenorul.

Atacantul francez Antoine Baroan este exclus din lot pe termen nedeterminat, a mai anunțat tehnicianul Rapidului.

„Baroan este în continuare în afara lotului. Nu, nu a fost nimic grav. Ca să vă dau și detalii… Nu a făcut ce trebuie în antrenament, nu era prima dată, și atunci… Dar nu a avut vreo discuție cu mine despre faptul că nu e titular. Pentru mine toți jucătorii sunt titulari și pot juca. Baroan nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat din acest moment. Dacă a greșit, și nu e prima dată, atunci el nu o să mai intre în lot. El se pregătește separat”, a precizat Gâlcă.

Întrebat ce părere are despre legea care obligă cluburile să aibă într-o echipă 40% jucători români, Constantin Gâlcă a răspuns: „Eu spun că echipele care promovează tineri români ar trebui premiate. Eu așa văd această situație, nu trebuie impus, nu trebuie sancționate cluburile”.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația Oțelul Galați, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 20-a a Superligii.