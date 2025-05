SuperLiga: Cristian Săpunaru a făcut anunțul: Ultimul meci ca jucător al Rapidului. „În viață toate au un final” – VIDEO

Fotbalistul Cristian Săpunaru a anunțat, marți, că meciul cu CFR Cluj din etapa a 9-a a play-off-ului Superligii va fi ultimul din cariera sa pentru Rapid pe Stadionul Giulești.

Într-un clip postat pe contul oficial de YouTube al clubului FC Rapid, fundașul a explicat că partida nu o consideră un adio, ci doar un nou început, scrie Agerpres.

„Eram doar un copil când am călcat în tribunele Giuleștiului pentru prima oară și m-am îndrăgostit de această echipă. În 2006, după ani la rând în care visam să pot să îmbrac tricoul Rapidului, visul a devenit realitate. Și am ajuns să îmbrac tricoul Rapidului pentru prima oară. Toți acești ani pe care i-am petrecut la Rapid au fost o onoare pentru mine și cred că din dragoste pentru acest club aș fi fost în stare să fac orice. Am avut norocul să joc în campionate destul de puternice, am avut norocul să fiu jucătorul echipei naționale, să port banderola de căpitan… Dar, știți cum e, în viață toate au un final. Meciul cu CFR Cluj va fi ultimul meu meci ca jucător al Rapidului pe Giulești. Este un meci greu pentru mine, dar nu o să-l consider un adio. O să-l consider un nou început și… vă rog să rămâneți aceiași suporteri ai Rapidului cum ați fost întotdeauna. Hai, Rapid!”, a spus fundașul.

În vârstă de 41 de ani, Cristian Săpunaru a evoluat la Rapid în patru rânduri, în perioadele 1 iulie 2006-1 iulie 2008, 1 ianuarie 2010-30 ianuarie 2010, 2 februarie 2015-1 septembrie 2015, 1 iulie 2021-prezent. Are 216 partide jucate în tricoul alb-vișiniu, 16 goluri marcate și do trofee: Cupa României (2006-2007), Supercupa României (2007-2008). În actualul sezon, el a evoluat doar în 8 partide, fără să înscrie niciun gol.

În cariera sa, fundașul a mai jucat la formațiile FC Național, FC Porto, Real Zaragoza, Elche CF, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, Kayserispor și Denizlispor. El este câștigător al trofeului Europa League cu FC Porto, echipă cu care a mai cucerit 3 titluri naționale, 2 Cupe și 2 Supercupe ale Portugaliei.

Cristian Săpunaru a îmbrăcat de 36 de ori tricoul echipei naționale a României, cu care a participat la 2 turnee finale, EURO 2008 și EURO 2016.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația CFR Cluj, luni, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a play-off-ului Superligii.