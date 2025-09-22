SuperLiga: Csikszereda – Metaloglobus, scor 2-2, în derbiul dintre echipele de pe ultimele două locuri

Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Csikszereda, în penultimul meci al etapei a zecea din SuperLigă.

La Miercurea Ciuc, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Szalay a înscris din pasa lui Anderson Ceara, relatează News.ro. Bucureştenii au replicat după numai trei minute, dar Pap a scos şutul lui Milea. Însă oaspeţii au egalat în minutul 33, prin David Irimia. Bakos a înscris pentru gazde în minutul 45+1, însă VAR-ul a anulat golul pentru o poziţie de ofsaid şi la pauză s-a intrat cu scor egal, 1-1. Elevii lui Ilyeş au preluat din nou conducerea, în minutul 53, odată cu reuşita lui Vereş, iar şapte minute mai târziu Metaloglobus a lovit bara, prin Zakir. Acelaşi Zakir a restabilit egalitatea, în minutul 69, iar până la final, deşi ambele echipe au căutat golul victoriei, nu s-a mai marcat.

Csikszereda – Metaloglobus s-a terminat 2-2. Cele două echipe se află pe ultimele două locuri ale clasamentului. Csikszereda e pe 15, cu 4 puncte, în timp ce Metaloglobus e ultima, cu trei puncte.