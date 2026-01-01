SuperLiga: Csikszereda și „Momentul sportiv al anului” în Ungaria

Promovarea celor de la Csikszereda în SuperLiga României a ajuns pe lista scurtă a celor mai importante performanțe sportive ale Ungariei în 2025, informează joi GSP.ro.

Borna clubului din Miercurea Ciuc, cu identitate puternic maghiară, a fost inclusă între cele mai importante zece secvențe candidate la titlul de „Momentul sportiv al anului”, în cadrul Galei Sportului Național de la Budapesta, programată pe 12 ianuarie.

În categoria în care a fost încadrată reușita harghitenilor au mai fost nominalizate momente importante precum golul din lovitură liberă al lui Dominik Szoboszlai, jucătorul lui Liverpool, împotriva lui Arsenal, devenit viral, dar și cel din ultimele secunde, cu Portugalia, la Lisabona, în preliminariile Mondialului, tot al mijlocașului ofensiv.

FK Csikszereda a promovat matematic în SuperLiga României pentru prima dată în istoria clubului după remiza dintre CSM Reșița și Metaloglobus, din Liga 2 2024-2025, asigurându-și locul în primul eșalon cu patru etape înainte de finalul play-off-ului. Cu un an înainte, ciucanii au pierdut barajul de promovare în fața lui Dinamo.

Clubul și academia sa fac parte dintr-un proiect amplu, susținut prin parteneriat cu Puskas Akademia FC și finanțări externe încă din 2013-2014, pentru a-și îmbunătăți infrastructura și programele juvenile.

Csikszereda, finanțată de la Budapesta

Clubul de fotbal din Miercurea Ciuc a primit în ultimii ani sume imense din partea Guvernului din Ungaria, condus de Viktor Orban. În toamna anului 2018, într-un răspuns oficial pentru Gazeta Sporturilor, executivul de la Budapesta a dezvăluit că a acordat echipelor Csikszereda și Sepsi nu mai puțin de 1 miliard de forinți, în jur de 3,2 milioane de euro.

Finanțările au continuat și ulterior, sumele provenite din Ungaria fiind folosite pentru dezvoltarea infrastructurii, dar și a centrelor și a academiilor de copii și juniori.

În 2025, investițiile Guvernului maghiar destinate cluburilor Sepsi și Csikszereda au fost estimate la aproximativ 40 de milioane euro.