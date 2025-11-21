SuperLiga: Csikszereda, victorie importantă contra echipei Unirea Slobozia

Echipa Csikszereda a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din SuperLiga, relatează News.ro.

La Miercurea Ciuc, într-un meci disputat pe o ceaţă deasă, gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 20, la şutul lui Anderson Ceara, reţinut de Gurău, iar după patru minute Eppel a reuşit să trimită mingea în plasă, însă golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.

Totuşi, ciucanii au deschis scorul în minutul 49, când Anderson Ceara a înscris cu un şut superb din afara careului. Ialomiţenii au ratat în minutul 61, prin Antoche, însă după numai un minut elevii lui Prepeliţă au pus golul egalizator pe tabelă. Vlad Pop a şutat precis de la centrul terenului, în ciuda ceţii, şi l-a învins pe Gurău, ieşit mult din poartă.

Marton Eppel a marcat golul victoriei gazdelor, în minutul 75, şi Csikszereda – Unirea Slobozia s-a terminat 2-1.

Ciucanii au reuşit a treia victorie stagională şi sunt pe locul 13 în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Unirea Slobozia este pe 11, cu 18 puncte.

Au evoluat echipele: