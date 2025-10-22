SuperLiga: Cum a reacționat Gigi Becali după ce a auzit vehiculată varianta „blat pentru pariuri” la meciul Metaloglobus-FCSB

Metaloglobus a reușit prima sa victorie în SuperLigă abia în etapa a 13-a, învingând-o chiar pe FCSB, campioana ultimelor două ediții. La câteva zile după meci, în mediul online a început să se speculeze că partida a fost un „blat” făcut pentru câștiguri la pariuri, scrie digisport.ro.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o reacție dură.

„Dacă luăm ce zice orice nebun pe TikTok… Am auzit, dar dacă zice un nebun… Nu putem să facem așa caz. Pe TikTok pot zice și 10 nebuni. Lumea a înnebunit acum, a spus Becali, la emisiunea „Fotbal Club”.

„De ce crezi că nu mă uit pe TikTok? Să nu înnebunesc și eu. Orice om, după doi-trei ani de TikTok, se face nebun. O să vedeți voi în câțiva ani ce înseamnă lumea cu TikTok”, a mai spus el.

După meciul cu Metaloglobus, pentru FCSB urmează meciul de joi, cu Bologna, din etapa a treia a Europa League.