SuperLiga: Daniel Pancu, debut cu victorie la CFR Cluj. Controverse după unicul gol al partidei cu Unirea Slobozia: „Hoții, hoții!”

CFR Cluj a învins echipa Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Clinceni, în etapa a 16-a din SuperLiga.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 42, când Cordea a fost lansat de Matei Ilie cu o pasă peste apărarea adversă și l-a învins pe Gurău.

Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1

Reușita a fost validată după 4 minute. Iulian Dima și Stelian Slabu, aflați în camera VAR, nu au putut realiza calibrarea pentru a determina dacă jucătorul echipei din Gruia se afla în poziție de ofsaid, din cauza condițiilor de pe stadionul de la Clinceni, astfel că „centralul” Cristian Moldoveanu a păstrat hotărârea inițială.

Cei aproximativ 350 de spectatori aflați în tribune au strigat „hoții, hoții” atât în momentul în care faza era verificată, cât și după anunțarea deciziei.

Grație acestui succes, CFR Cluj a acumulat 16 puncte și a urcat pe locul 12 în clasament. De cealaltă parte, Unirea Slobozia ocupă locul 11, cu 18 puncte.

