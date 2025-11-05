Sari direct la conținut
SuperLiga - Powered by Superbet

SuperLiga: Daniel Pancu, primele declarații după ce a preluat CFR Cluj. „Trebuie să am grijă să redresez această echipă cu jucători foarte buni”

HotNews.ro
SuperLiga: Daniel Pancu, primele declarații după ce a preluat CFR Cluj. „Trebuie să am grijă să redresez această echipă cu jucători foarte buni”
Daniel Pancu în tribună la meciul de fotbal dintre Italia U21 și România U21, desfășurat pe Stadionul Anton Malatinský din Trnava, pe 11 iunie 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj, a subliniat miercuri că trebuie să redreseze cât mai repede situația din clasament și s-a arătat sigur că jucătorii săi au valoarea necesară să facă acest lucru, scrie digisport.ro.

Pancu a semnat cu CFR Cluj până la finalul sezonului 2025-2026, acolo unde are o misiune destul de dificilă, având în vedere că acum ardelenii se află doar pe locul 13, cu 13 puncte în 15 etape.

În conferința de presă de prezentare a lui Daniel Pancu, tehnicianul a vorbit miercuri în termeni laudativi despre performanțele CFR-ului din ultimii ani.

„Este o onoare pentru mine să antrenez cea mai titrată echipă din România din ultimii ani. E valabil pentru orice tip de antrenor. Le mulțumesc celor din conducere că s-au gândit la mine. Îmi doream de mult să fac acest pas și la o echipă importantă din fotbalul românesc. Cariera mea a început de jos, Liga a 3-a, Liga 2, echipa națională U20, U21 și ar fi urmat echipa națională mare dacă era cursul normal. M-am simțit foarte bine printre campioni în carieră și consider că CFR e un club de campioni unde cred că mă potrivesc”, a spus el.

„Le mulțumesc încă o dată că s-au gândit la mine. Trebuie să am grijă să redresez această echipă cu jucători foarte buni. Acesta a fost și motivul pentru care am acceptat. Din punctul meu de vedere, lotul CFR-ului este unul pentru primele 6 locuri. În ziua în care m-a sunat CFR au mai fost trei telefoane. Nu e doar o problemă mentală, ci de risipire a energiei inutil în multe momente”, a adăugat Daniel Pancu.

INTERVIURILE HotNews.ro