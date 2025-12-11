SuperLiga: Daniel Pancu, primul meci după obținerea licenței PRO: „Nu se schimbă lucrurile”. Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre șansele la play-off

Daniel Pancu, tehnicianul echipei CFR Cluj, a prefațat meciul programat vineri, de la ora 20:30, împotriva celor de la Csikszereda, în etapa a 20-a din SuperLiga.

Partida din Gruia va fi prima pentru tehnician după obținerea licenței PRO, iar de acum înainte acesta va putea participa la conferințe de presă și flash-interviuri.

Pancu a afirmat că este dificil ca CFR să obțină calificarea în play-off, însă nu renunță la acest obiectiv. Clujenii ocupă locul 11 în clasament, cu 20 de puncte, la opt în spatele echipei UTA Arad, aflată pe poziția a șasea.

Daniel Pancu: „Nu am renunțat la play-off, dar sunt multe puncte de recuperat și puține meciuri de jucat”

„Am voie să discut cu dumneavoastră, a fost un eveniment mult așteptat. Nu se schimbă nimic, doar că acum pot să discut cu suporterii, cu oamenii pasionați. M-am simțit de la început antrenor cu acte în regulă. Nu se schimbă lucrurile.

Venim după o săptămână grea, începută cu o înfrângere usturătoare, la Mioveni, în Cupă am făcut un rezultat de egalitate, și un meci cu cea mai bună echipă din campionat după care ne-am întors cu egal. Am făcut un meci slab la Craiova, am făcut multe greșeli, decizii greșite, dar când joci cu multă inimă, și aici nu am nimic de reproșat, atunci te ajută și Dumnezeu.

Deci avem revenire după gol primit în deplasare cu Universitatea Craiova, revenire după ce suntem conduși cu Metaloglobus. Acestea sunt lucrurile pozitive de care sunt mulțumit. La Mioveni (n.r. cu Argeș) am văzut capete plecate, jucători care au renunțat ușor la luptă.

Să nu fiu înțeles greșit, că am renunțat la play-off, dar sunt multe puncte de recuperat, multe echipe înaintea noastră și puține meciuri de jucat.

Echipele care nu au nimic de pierdut sunt cele mai periculoase. Cei de la Miercurea Ciuc au un joc încântător pe alocuri. I-am văzut în câteva jocuri, fac pressing, aduc mulți jucători la finalizare. În tur, CFR nu a câștigat acolo, deci ne dorim foarte mult să învingem”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă, citat de gsp.ro.

Csikszereda se află pe locul 14 în clasamentul SuperLigii, cu 16 puncte după 19 meciuri și golaveraj 20-40.