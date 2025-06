SuperLiga: Danny Armstrong a semnat cu Dinamo

Dinamo a anunțat astăzi un nou transfer: Daniel Armstrong, mijlocașul de bandă scoțian așteptat de câteva zile, potrivit RadioDinamo.

Acesta a ajuns în cantonamentul echipei din Kielce și a oferit primele declarații la sosire.

„A fost o zi lungă, sunt încântat să fiu aici și să întâlnesc echipa și pe toți cei implicați. M-am uitat la o mulțime de videoclipuri cu fanii lui Dinamo, un motiv important pentru care am venit este faptul că fanii arată uimitor și abia aștept să ajung în fața lor. Imediat ce am postat acel story, am primit multe mesaje, așa că acum sunt încântat să încep și să fiu un component al echipei Dinamo”, a spus Armstrong.

Armstrong a jucat în nu mai puțin de 40 de partide în sezonul precedent, reușind să înscrie de 3 ori și să ofere 9 pase decisive. Per total, în perioada petrecută în Premiership, a adunat 14 goluri și 23 de assisturi în 93 de apariții. Pentru Kilmarnock, în toate competițiile, a strâns 158 de meciuri, 26 de goluri și 35 de pase de gol — un bilanț solid pentru un jucător de bandă.

În cariera sa a mai evoluat și pentru echipa secundă a lui Wolves (6 goluri și 4 assisturi în 33 de meciuri), Ross County și Raith Rovers (14 goluri și 22 de assisturi în 64 de meciuri), construindu-și un C.V. consistent la nivel profesionist.