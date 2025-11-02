SuperLiga: Darius Olaru, după U Cluj – FCSB: „Nu mai sunt meciuri uşoare”

Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Superligă.

Darius Olaru, autorul celor două goluri se gândeşte deja la meciul din Liga Europa, cu FC Basel, potrivit News.ro.

„Un meci dificil, ca oricare altul. Nu mai sunt meciuri uşoare. Ne bucurăm că am reuşit să luăm cele trei puncte, pentru asta am venit aici. Ne gândim să legăm cât mai multe rezultate pozitive, cred că avem capacitatea să o facem. Trebuie să muncim la fel şi să dăm totul pe teren. Odată cu victoriile vine şi moralul. Sper să continuăm la fel. Toată lumea şi-a făcut treaba. Toată echipa a avut o prestaţie solidă şi trebuie să continuăm la fel. Mergem la Basel să ne jucăm şansa. Trebuie să ne ridicăm nivelul, să fim o echipă şi să ştim să profităm de ocaziile pe care le vom avea”, a declarat Darius Olaru după meci.

Bucureştenii au ajuns pe locul 7, cu 19 puncte, în timp ce U Cluj are 17 puncte şi se află pe locul 10.