SuperLiga: Dennis Politic (Dinamo): Nu mă așteptam ca Rapid să se apere tot meciul

Fotbalistul dinamovist Dennis Politic a afirmat, luni seara, la finalul partidei cu Rapid, scor 0-0, pe Arena Națională, că nu se aștepta ca adversarii să practice un joc defensiv având în vedere că aveau ca obiectiv calificarea în cupele europene, conform Agerpres.

„A fost un meci destul de intens, am reintrat într-un meci care s-a jucat în viteză, pe tranziții. Din punctul meu de vedere, cred că am fost echipa mai bună. Ei s-au apărat aproape tot meciul și nu au avut multe șanse. Nu mă așteptam să se apere tot meciul, mai ales că ei luptă pentru Europa în acest sezon. Mă așteptam să iasă mai mult la joc, dar mă bucur că am dominat noi meciul acesta. Mereu e greu când ești accidentat pentru mult timp, mai ales când revii, pentru că pierzi foarte mult din condiția fizică atunci când stai pe margine și am simțit asta din plin. Am făcut mai multe teste voi încerca să-mi mențin sănătatea cât mai bine”, a spus Politic, reintrat în echipa Dinamo după o perioadă în care a fost accidentat.

El a spus că nu va părăsi echipa Dinamo în ciuda faptului că are ofertă de transfer din partea campioanei FCSB: „Eu am dat deja răspunsul și rămân la același gând. Mai am doi ani de contract cu Dinamo și sunt fericit aici, nu vreau să mă duc la FCSB”.

Dinamo și Rapid au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, pe Arena Națională din București, într-un meci din etapa a opta a fazei play-off a Superligii de fotbal.

În cele patru meciuri directe din acest campionat, ambele partide din sezonul regulat s-au terminat cu egaluri, 1-1 pe terenul Rapidului, 0-0 cu Dinamo gazdă, iar în play-off, Rapid s-a impus cu 1-0 acasă, returul încheindu-se nedecis, 0-0.