SuperLiga: Derbi „feroviar” la Cluj între un CFR în criză și un Rapid care n-a mai pierdut în deplasare din martie

Meciul de fotbal dintre Rapid București și CFR Cluj, disputat în etapa a 9-a a play-off-ului, pe stadionul Arena Giulești, 19 mai 2025. FOTO: Alex Nicodim / imago sportfotodienst / Profimedia

CFR 1907 Cluj și FC Rapid se întâlnesc duminică de la ora 20.30 într-un derbi feroviar între o echipă care nu s-a mai regăsit anula acesta și se află printre ultimele locuri și lidera clasamentului. Pe banca CFR-ului se află acum Daniel Pancu, unul din foștii idoli din Giulești.

Două victorii, trei remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de CFR Cluj în campionatul curent pe teren propriu, notează lpf.ro.

De cealaltă parte, ultima partidă pierdută de bucureșteni în SuperLigă din postura de vizitatori a fost pe 8 martie 2025 la FC Hermannstadt. Au urmat în deplasare șase succese și șapte rezultate de egalitate.

Giuleștenii au încheiat runda precedentă având cele mai multe goluri marcate – 29 (22 din acțiune) și cea mai bună defensivă – 12 goluri încasate.

Opt goluri din faze fixe au înscris ardelenii, dintre care cinci în urma unor cornere (cele mai multe).

11 contribuții ofensive a adunat Alexandru Dobre în ediția actuală (9 goluri, două pase decisive), cele mai multe, la egalitate cu Florin Tănase (FCSB).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 51 de ori, de 17 ori s-au impus clujenii, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu CFR gazdă: 15 jocuri – o victorie CFR – 8 remize – 6 succese Rapid.

Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti – Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu – dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).

Rapidul i-a administrat adversarei de astăzi cea mai severă înfrângere în campionat. Se întâmpla în martie 1949, CFR Bucureşti – CFR Cluj 12-2, titlul cronicii din „Sportul popular” fiind unul sugestiv: „ N’AU MAI AJUNS CIFRELE LA TABELĂ…”. Totodată, acest rezultat a însemnat şi cea mai clară victorie din istoria bucureştenilor pe prima scenă. Patru din cele 12 reuşite au purtat semnătura lui Bazil Marian, iar alte trei au fost izbutite de Zavoda I. La finele stagiunii 1948-1949, Rapid termina pe locul al doilea, în timp ce CFR lua drumul ligii secunde, de unde avea să revină în 1969.

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă: 20 iulie 2025, Rapid – CFR Cluj 1-1 (Elvir Koljic / Virgiliu Postolachi).