SuperLiga: Dinamo are o sumedenie de ocazii la Botoșani, dar obține un singur punct. Cum arată clasamentul după 17 etape

Meciul dintre FC Botoșani și Dinamo București, ultimul din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

FC Botoșani – Dinamo 1-1

„Câinii” au atacat insistent în prima repriză și au ratat ocazii importante prin Cîrjan și Armstrong. Până la urmă, scorul a fost deschis de gazde: în minutul 44, Mailat a șutat fără preluare, iar mingea s-a dus peste Epassy și a intrat în poartă.

Elevii lui Kopic au fost mai periculoși și în partea secundă. Karamoko (’49) a ratat dintr-o poziție foarte bună, după o pasă a lui Cîrjan.

Golul egalizator a fost marcat în minutul 76, când Kyriakou a trimis mingea în flancul stâng, iar Opruț a încercat să centreze din prima. Mingea s-a dus lângă bară, la colțul scurt, și l-a surprins pe Anestis, care a ratat intervenția.

Doar câteva momente mai târziu, Perica a rămas singur cu Anestis, dar nu a reușit să-l învingă pe portarul grec.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani acumulează 33 de puncte și rămâne pe locul 2 în clasament. De cealaltă parte, Dinamo se menține pe locul 4, cu 31 de puncte. Lider este Rapid (35), iar pe ultima treaptă a podiumului se află Universitatea Craiova (32).

Au evoluat echipele:

Botoșani : Anestis – R. Creț – A. Miron, D. Diaw, Pavolvic – E. Papa (Bordeianu ’59), C. Petro – S. Mailat (Cîmpanu ’69), Ongenda, Z. Mitrov (Bodișteanu ’69) – Kovtalyuk (Dumiter ’46). Antrenor : Leo Grozavu

Dinamo: D. Epassy – Ikoko, K. Boateng, N. Stoinov, R. Opruț – Gnahore, A. Mărginean (Kyriakou '64), C. Cîrjan (A. Pop '82) – Armstrong (Milanov '70), M. Karamoko (Perica '64), A. Caragea (Bordușanu '82). Antrenor: Zeljko Kopic.

SuperLiga, clasamentul după 17 etape