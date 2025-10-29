SuperLiga: Dinamo și Rapid au fost amendate după derby. Sancțiune și pentru FCSB

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a amendat cluburile Dinamo și Rapid cu câte 11.250 lei, în urma derapajelor suporterilor din timpul derby-ului disputat în etapa a 13-a din SuperLiga, câștigat de giuleșteni cu 2-0.

De asemenea, clubul FCSB a fost sancționat cu o penalitate sportivă de 7.500 lei pentru incidentele de la meciul cu Metaloglobus.

Dinamo, Rapid și FCSB, amendate după incidentele din etapa #13

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportiva de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art.83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul Dinamo 1948 Sa va executa sanțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 82.2.b din RD, se sancționează FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sanțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei.

FC Metaloglobus București vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, se arată în comunicatul emis de lpf.ro.