SuperLiga: Dublă lovitură înregistrată de Universitatea Craiova: Fotbaliștii care nu vor mai juca în 2025

Anzor Mekvabishvili (nr. 15, în tricou negru), în timpul meciului de fotbal din Grupa E a calificărilor europene pentru Cupa Mondială FIFA 2026 dintre Turcia și Georgia, disputat pe stadionul Kocaeli din Kocaeli, Turcia, pe 14 octombrie 2025. FOTO: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia

Fotbaliștii Carlos Mora (24 de ani) și Anzor Mekvabishvili (24 de ani) s-au accidentat la echipele naționale și nu vor putea evolua în acest an sub comanda noului antrenor de la Universitatea Craiova, Filipe Coelho, scrie luni digisport.ro.

Atât Mora, cât și Anzor au suferit rupturi musculare și vor lipsi aproximativ 6 săptămâni de pe teren, conform Fanatik.

Astfel, anul 2025 este încheiat pentru ambii fotbaliști și se vor recupera abia pentru cantonamentul pregătit de Universitatea Craiova în această iarnă.

Mora s-a accidentat în meciul pierdut de Costa Rica în fața celor de la Haiti, scor 0-1, în timp ce Anzor a suferit ruptura musculară în duelul pierdut de Georgia categoric cu Spania, scor 0-4.