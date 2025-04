SuperLiga: După derby-ul pierdut cu FCSB, Viorel Moldovan denunță: „Cărțile au fost făcute” / De compară situația de la Rapid cu „Urzeala Tronurilor”

Președintele clubului de fotbal Rapid, Viorel Moldovan, a declarat după derby-ul cu FCSB, pierdut cu 1-2 pe Stadionul Giulești, că maniera de arbitraj a fost „detestabilă” și că ea demontrează că „au fost făcute cărțile” pentru ca adversarii să câștige titlul în acest sezon al Superligii, informează Agerpres.

„Băieții merită felicitări pentru jocul prestat, mai ales în repriza a doua, pentru atitudinea avută. Veneam după două rezultate negative, nu a fost o săptămână ușoară pentru noi de gestionat, oricum băieții au avut o atitudine fantastică. Știam că un meci împotriva celor de la FCSB este un prilej de a reacționa pozitiv. Și ei, într-adevăr, au ridicat nivelul. Păcat că maniera de arbitraj din punctul meu de vedere a fost detestabilă în această seară și a umbrit evoluția lor și rezultatul de pe tabelă. Cred că trebuia să primim penalty la Christensen și poate reușeam să marcăm, poate nu, dar din punctul meu de vedere am avut penalty sută la sută. Problema este că să ai o asemenea manieră de arbitraj nu ajută cu nimic fotbalul românesc. De asta nici nu avansăm. Am înțeles, am avut în față o echipă FCSB foarte bună, echipa campioană, o echipă care are o anumită experiență la nivel internațional, dar pare că sunt făcute cărțile pentru a deveni campioană. Foarte bine, dar totuși să vii și să tragi de timp, de o asemenea manieră, cel puțin a doua repriză, la nivelul adversarilor… Iarăși, fragmentări de joc foarte mult de către arbitru, să nu te lase să joci, nu poți să înțelegi acest lucru. Sistemul VAR, pentru mine, trebuia să se sesizeze la faza penalty-ului, așa cum s-a sesizat la faza din prima repriză, la acel fault la Burmaz. Nu sunt edificat din acest punct de vedere dacă a fost sau nu fault, dar până la urmă, dacă acolo s-a sesizat, trebuia să se sesizeze și în a doua repriză. A fost un arbitraj detestabil pentru mine și sunt dezamăgit. Echipa noastră merită mult mai mult respect, dar aș vrea să mă opresc aici pentru că s-ar putea să ajung la comisie. După o asemenea manieră de arbitraj, mie asta îmi dă de înțeles, că sunt făcute cărțile pentru ca FCSB să fie campioană”, a spus președintele clubului Rapid.

Moldovan a precizat că pentru Rapid a fost un sezon complicat în care a ratat cele două obiective, câștigarea Cupei României și un loc în campionat care să-i permită participarea în cupele europene: „Aș vrea să fac niște aprecieri pentru că parcă a venit sfârșitul lumii după această semifinală. Este doar fotbal. Într-adevăr, am ratat șansa de a juca o finală. După două meciuri, un meci pierdut acasă cu Cluj pe Giulești și această eliminare, s-a terminat cu omenirea. Gata. S-a ratat totul. Dar este fotbal, pot să ratez o șansă de a juca o finală. A fost un an complicat pentru noi. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în această finală de Cupă a României. Nu s-a putut. Dar nu este un capăt de țară. Nu s-a terminat omenirea cu această eliminare. Și noi am fost supărați. Și eu am fost foarte supărat. Și chiar am evitat să vorbesc. A fost până la urmă un sezon complicat pentru noi, cu multe frustrări, cu multe probleme. Mai sunt patru jocuri și trebuie să scoatem maximum de la aceste jocuri”.

În opinia lui Viorel Moldovan, Rapid are nevoie de timp pentru a construi o echipă competitivă.

„Fără răbdare, fără echilibru, numai cu hei rup, cu panică, cu confuzie, nu poți să construiești, nu poți să creezi. Dar, dacă se va înțelege acest lucru, că trebuie parcurse etapele necesare și construită o echipă competitivă, cu răbdare, pentru că s-a văzut și în acest sezon, s-au făcut foarte multe modificări, s-au adus foarte mulți jucători, necesită timp să implementezi o filozofie de joc, să faci anumite relații, automatisme. Ușor-ușor lucrurile s-au mai pus la punct, dar normal că mai sunt fluctuații. Acest aspect trebuie înțeles, dar, dacă nu e răbdare, va fi tot ‘up and down’, la fel ca și până acum”, a adăugat fostul internațional.

Referitor la episodul de după ratarea calificării în finala Cupei României, când antrenorul Marius Șumudică își anunțase demisia, apoi a revenit, Moldovan a spus că nu a participat la ședința hotărâtoare cu acționarii clubului și a comparat situația de la Rapid cu serialul „Urzeala tronurilor”.

„Eu nu am participat la acea ședință. Ședința a fost între Marius, acționarul majoritar, acționarul minoritar și Cristi Săpunaru, căpitanul echipei. Nu știu ce s-a discutat acolo, așa doar ce am auzit după aceea, dar nu vreau să comentez aceste aspecte. Câteodată și eu mă gândesc că parcă suntem în ‘Urzeala tronurilor’ și nici nu știu dacă pot să fiu Jon Snow. Știți că există o clauză, vi s-a explicat acest lucru, până la urmă, din punctul meu de vedere, este corect să continue până la final, să-și ducă mandatul la bun sfârșit, cu bune, cu rele, după care, din vară, vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus Moldovan.

Oficialul echipei giuleștene a precizat că se află pe final de contract la Rapid și că nu știe dacă va mai continua din postura de președinte al clubului.

„Fiecare face greșeli, toată lumea care muncește greșește. Nu suntem perfecți. Eu cred că, per total, tot ceea ce s-a întâmplat în acest sezon la Rapid trebuie împărțit, corect, echilibrat și toată lumea trebuie să-și asume. Nu numai o singură persoană să scoată castanele din foc. Se fac greșeli, poate sezonul viitor nu le vom mai repeta, rămâne de văzut ce se va întâmpla. V-am spus, numai cine nu muncește nu greșește. Nimeni nu e perfect. Se fac greșeli și la case mai mari. Ați văzut și în străinătate și la ditamai cluburile prestigioase. Pentru mine a fost un an extraordinar, un an care m-a călit foarte mult, m-a echilibrat. Un an care m-a făcut să înțeleg foarte multe aspecte care nu au treabă, să zic așa, direct cu echipa. Și mă refer la partea administrativă. Cred că am acumulat o experiență foarte importantă și chiar a fost un sezon emoționant pentru mine din toate punctele de vedere. Frumos. Nu am absolut niciun regret, nu regret absolut nimic. Contractul meu se va termina pe 31 iunie. Până atunci mai avem patru jocuri și vom vedea ce se întâmplă”, a mai spus Viorel Moldovan.

FCSB a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (2-0), duminică seara, pe Giulești, într-un meci din etapa a șasea a fazei play-off a Superligii de fotbal.

FCSB a ajuns la 20 de meciuri consecutive fără înfrângere (13 victorii, 7 egaluri).

Rapid a pierdut trei meciuri în play-off, toate acasă.

Primele trei meciuri directe din acest sezon s-au încheiat cu remize, 0-0 în ambele partide din sezonul regulat și 3-3 în play-off.