SuperLiga: Echipa care l-a impresionat pe Adrian Iencsi: „Ar putea domina campionatul în următorii ani”

Sebastian Andrei Borza îl felicită pe Constantin Grameni după un gol marcat în meciul de fotbal dintre Metaloglobus București și Rapid București, contând pentru Superliga, desfășurat pe Clinceni Arena, pe 22 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Adrian Iencsi, selecționerul naționalei U20 a României, consideră că Rapid are potențialul de a domina SuperLiga în următorii ani.

Fostul jucător al giuleștenilor nu este surprins de performanța reușită de echipa antrenată de Constantin Gâlcă, menționând condițiile bune de care beneficiază acesta.

„Îmi place clasamentul din Superliga doar pentru că se află Rapidul pe primul loc. Aș vrea și ca celelalte echipe să fie cât mai sus. Mă refer la FCSB, CFR Cluj, Universitatea Cluj, care a surprins plăcut în sezonul precedent. Vedem că au apărut surprize. Cei de la Botoșani, tot respectul pentru ceea ce face Leo Grozavu acolo. Nu pot să spun că sunt surprins plăcut de ceea ce se petrece în campionatul nostru intern.

Jos pălăria pentru Rapid. Mă bucur foarte mult că sunt condiții foarte bune acolo, au un antrenor foarte bine pregătit. E un băiat serios, îl cunosc foarte bine. Există acolo o stabilitate financiară. Sunt condiții bune de lucru și presimt un viitor foarte frumos pentru Rapid.

Eu cred că dacă Rapidul va reuși să câștige campionatul în acest sezon, s-ar putea să vedem un Rapid care va domina în următorii ani campionatul românesc.

La începutul sezonului aș fi spus că Rapid ar avea nevoie de un mijlocaș central, de un număr 10, dar acum văd un lot unit, puternic. De foarte multe ori, grupul face diferența. Asta se vede și sper să aibă continuitate”, a declarat Iencsi, potrivit gsp.ro.

După 16 etape, Rapid ocupă prima poziție în clasament, cu 35 de puncte, trei peste FC Botoșani, echipa de pe locul secund. Pentru trupa lui Gâlcă urmează meciul cu CFR Cluj, în deplasare, duminică, de la ora 20:30.