SuperLiga: FC Argeș, victorie cu 6-0 în fața unei echipe din Liga 2

FC Argeș s-a impus în fața echipei FC Muscelul Câmpulung, scor 6-0 (2-0), într-un meci amical disputat în pauza cauzată de meciurile echipe naționale din preliminariile CM 2026.

Golurile au fost marcate de Robert Popescu (pen. ‘17), Guilherme Garutti (‘24), Franck Tchassem (‘50), Kevin Brobbey (‘65) și Kevin Doukoure (‘75, ‘88).

Pe parcursul partidei, Bogdan Andone a utilizat toți jucătorii avuți la dispoziție.

Gruparea piteșteană se află pe locul 5 în SuperLiga, cu 27 de puncte acumulate după 16 partide. Pentru „vulturii violeți” urmează meciurile cu Universitatea Craiova (21 noiembrie, ora 20:30) și CFR Cluj (29 noiembrie, ora 16:30).

De cealaltă parte, Muscelul Câmpulung ocupă locul 21 în Liga 2, penultimul, cu 8 puncte după 13 runde.