SuperLiga: FC Botoșani câștigă meciul cu Metaloglobus și urcă pe locul 2 în clasament

Leo Grozavu discută cu fotbaliștii săi în timpul meciului de fotbal dintre Rapid București și FC Botoșani, desfășurat pe Arena Giulești, 4 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

FC Botoșani a învins echipa Metaloglobus, scor 2-0, într-un meci disputat luni, la Clinceni, în etapa a 11-a din SuperLiga.

Metaloglobus – FC Botoșani 0-2

Oaspeții au deschis scorul în minutul 27, când Dumiter a pasat în lateral, iar Mitrov a înscris în poarta rămasă goală. Mailat a marcat în minutul 45+3, însă reușita sa a fost anulată pentru că acesta se afla în ofsaid.

Metaloglobus a rămas în inferioitate numerică în minutul 62, după ce Aggoun l-a faultat pe Mailat din poziție de ultim apărător. Din lovitura liberă rezultată, de la marginea careului, Cîmpanu a trimis mingea în vinclul porții lui Nedelcovici.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Leo Grozavu a acumulat 22 de puncte și a urcat pe locul 2, la egalitate cu Rapid, dar cu golaveraj mai bun. Liderul Universitatea Craiova are 24 de puncte.

De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne fără victorie în acest sezon, cu doar trei puncte, și e ultima în clasament.

