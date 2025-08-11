SuperLiga: FC Botoșani, pe locul 5 după o victorie spectaculoasă cu FC Argeș

FC Botoșani s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 3-1, într-un meci disputat luni, pe teren propriu, în etapa a cincea din SuperLiga.

FC Botoșani – FC Argeș 3-1

Echipa antrenată de Leo Grozavu a deschis scorul în minutul 18, când Bodișteanu a primit mingea la marginea careului și a marcat cu un șut la colțul scurt.

Gazdele s-au desprins în minutul 45+2, după ce mingea a ajuns cu noroc la Mailat, iar acesta l-a învins pe Straton.

Trupa lui Bogdan Andone a forțat și a redus diferență în minutul 83, după un șut fără preluare al lui Bettaieb, însă FC Botoșani a punctat din nou după doar alte câteva secunde, prin Mitrov.

Grație acestui succes, FC Botoșani a acumulat 8 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, FC Argeș rămâne cu 6 puncte și ocupă locul 9.

