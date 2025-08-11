SuperLiga: FC Botoșani, pe locul 5 după o victorie spectaculoasă cu FC Argeș
FC Botoșani s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 3-1, într-un meci disputat luni, pe teren propriu, în etapa a cincea din SuperLiga.
FC Botoșani – FC Argeș 3-1
Echipa antrenată de Leo Grozavu a deschis scorul în minutul 18, când Bodișteanu a primit mingea la marginea careului și a marcat cu un șut la colțul scurt.
Gazdele s-au desprins în minutul 45+2, după ce mingea a ajuns cu noroc la Mailat, iar acesta l-a învins pe Straton.
Trupa lui Bogdan Andone a forțat și a redus diferență în minutul 83, după un șut fără preluare al lui Bettaieb, însă FC Botoșani a punctat din nou după doar alte câteva secunde, prin Mitrov.
Grație acestui succes, FC Botoșani a acumulat 8 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, FC Argeș rămâne cu 6 puncte și ocupă locul 9.
Au evoluat echipele:
- FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Suta, Miron, Pavlovic (Creț ’74) – Petro, Papa (Aldair ’70) – Cîmpanu, Bodișteanu (Ongenda ’74), Mailat (Mitrov ’46) – Dumiter (Kovtalyuk ’87). Antrenor: Leo Grozavu
- FC Argeș: Straton – Sadriu (Briceag ’46), Tudose, Garrutti (Rață ’46) – Caio, Rădescu (Pîrvu ’46), Orozco, Sierra, Borța – Matos (Bettaieb ’46), Moldoveanu (Heras ’75). Antrenor: Bogdan Andone.