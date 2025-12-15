SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu Unirea Slobozia și se apropie de locurile de play-off. Cum arată clasamentul după 20 de etape

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

FCSB s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 2-0, într-un meci disputat luni, la Clinceni, în etapa a 20-a din SuperLiga.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 56, când Șerbănică l-a faultat pe Jur Cisotti la marginea careului, într-un moment în care italianul ar fi putut scăpa spre poartă.

Unirea Slobozia – FCSB 0-2, în ultimul meci din etapa #20

Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 62, după o centrare din corner a lui Florin Tănase, iar Alexandru Stoian a marcat al doilea gol în minutul 90+5, din 6 metri, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

Grație acestui succes, FCSB a acumulat 28 de puncte și a urcat pe locul 9, la doar două lungimi în spatele Oțelului Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul de play-off.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a ajuns la nouă înfrângeri consecutive în SuperLiga și ocupă locul 13, cu 18 puncte.

Au evoluat echipele:

Unirea Slobozia : R. Popa – Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică – Coadă (Dragu ’58), Hamdiju, V. Pop (Safronov ’68) – Deaconu (Afalna ’58), Espinosa (Said ’68), Papeau (Bărbuț ’78). Antrenor : Ion Vlădoiu

: R. Popa – Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică – Coadă (Dragu ’58), Hamdiju, V. Pop (Safronov ’68) – Deaconu (Afalna ’58), Espinosa (Said ’68), Papeau (Bărbuț ’78). : Ion Vlădoiu FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – D. Olaru, A. Șut – Cisotti, F. Tănase, M. Toma (A. Stoian ’46) – Thiam (Edjouma ’46). Antrenor: Elias Charalambous.

SuperLiga, clasamentul după 20 de etape