SuperLiga: FCSB câștigă meciul cu Unirea Slobozia și se apropie de locurile de play-off. Cum arată clasamentul după 20 de etape
FCSB s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 2-0, într-un meci disputat luni, la Clinceni, în etapa a 20-a din SuperLiga.
Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 56, când Șerbănică l-a faultat pe Jur Cisotti la marginea careului, într-un moment în care italianul ar fi putut scăpa spre poartă.
Unirea Slobozia – FCSB 0-2, în ultimul meci din etapa #20
Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 62, după o centrare din corner a lui Florin Tănase, iar Alexandru Stoian a marcat al doilea gol în minutul 90+5, din 6 metri, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.
Grație acestui succes, FCSB a acumulat 28 de puncte și a urcat pe locul 9, la doar două lungimi în spatele Oțelului Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul de play-off.
De cealaltă parte, Unirea Slobozia a ajuns la nouă înfrângeri consecutive în SuperLiga și ocupă locul 13, cu 18 puncte.
Au evoluat echipele:
- Unirea Slobozia: R. Popa – Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică – Coadă (Dragu ’58), Hamdiju, V. Pop (Safronov ’68) – Deaconu (Afalna ’58), Espinosa (Said ’68), Papeau (Bărbuț ’78). Antrenor: Ion Vlădoiu
- FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – D. Olaru, A. Șut – Cisotti, F. Tănase, M. Toma (A. Stoian ’46) – Thiam (Edjouma ’46). Antrenor: Elias Charalambous.
SuperLiga, clasamentul după 20 de etape
|Loc/Echpă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Rapid București
|33-18
|39
|2. Dinamo București
|32-16
|38
|3. FC Botoșani
|30-14
|38
|4. Universitatea Craiova
|32-20
|37
|5. FC Argeș
|26-19
|34
|6. Oțelul Galați
|30-17
|30
|7. Universitatea Cluj
|25-19
|30
|8. UTA Arad
|24-29
|29
|9. FCSB
|29-25
|28
|10. Farul Constanța
|26-24
|27
|11. CFR Cluj
|28-33
|23
|12. Petrolul Ploiești
|15-19
|19
|13. Unirea Slobozia
|18-29
|18
|14. FK Csikszereda
|21-43
|16
|15. FC Hermannstadt
|16-34
|12
|16. Metaloglobus
|17-43
|11