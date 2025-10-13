SuperLiga: FCSB își dorește un fundaș de la FC Argeș, dar Gigi Becali e categoric: „Am dat un milion în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro”

Mario Cristian Tudose și Elvir Koljic, în meciul de fotbal dintre FC Argeș și Rapid București, desfășurat pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, pe 11 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Finanțatorul clubului FCSB a afirmat că ar fi dispus să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, după accidentarea lui Mihai Popescu. Gigi Becali a mai vrut să-l transfere pe tânărul fundaș și în perioada de mercato, dar mutarea nu s-a realizat, scrie Golazo.ro.

Mihai Popescu s-a accidentat în meciul României de duminică cu Austria, scor 1-0. Fundașul campioanei României a ieșit de pe teren în minutul 72, fiind schimbat cu Virgil Ghiță.

Patronul celor de la FCSB se gândește să-l transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș. Pe postul de fundaș central, doar Ngezana este apt de joc, iar Graovac se află în perioada de recuperare după accidentare.

„Ce să facem cu Tudose? Am dat un milion de euro în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Pe finalul perioadei de mercato din această vară, FC Argeș a cerut 1 milion de euro pentru Mario Tudose.

Cu toate acestea, Benfica Lisabona ar urma să primească 50% din următorul transfer al lui Mario Tudose. Astfel, pentru ca FC Argeș să primească suma dorită, campioana României ar fi trebuit să plătească 2 milioane de euro.

În tricoul piteștenilor, Mario Tudose a evoluat în 61 de partide și a marcat 4 goluri.