SuperLiga: FK Csikszereda și-a luat o extremă dreaptă din Suedia

Clubul de fotbal FK Csikszereda din SuperLiga a anunțat că a făcut deja al doilea transfer al anului 2026, fiind vorba de o extremă cu cetățenie suedeză.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu suedezul Wilhelm Loeper“, a anunțat pagina de Facebook a FK Csikszereda.

„Jucătorul în vârstă de 27 de ani, născut la Stockholm, a evoluat pe flancul drept, la mijlocul terenului și ca extremă dreaptă, acumulând experiență în ultimii cinci ani în prima și a doua ligă suedeză, la formația Helsingborgs“, se mai spune în postare.

Loeper a mai evoluat la Djurgardens IF, Arameisk-Syrianska IF și la AFC Eskilstuna, potrivit Agerpres.

Loeper este al doilea transfer perfectat de ciucani în acest an, după fundașul dreapta argentinian Mariano Bettini (Guemes).