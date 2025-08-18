SuperLiga: Florin Tănase (FCSB) – Am scăpat victoria printre degete

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, duminică seara, după egalul, 2-2, din derby-ul cu FC Rapid, că formația sa a scăpat victoria printre degete.

„Cred eu că meritam cele trei puncte. Am scăpat victoria printre degete. Din păcate ne-au egalat și am pierdut două puncte foarte importante pentru noi în seara asta. Eu după ce am fost înlocuit am plecat la vestiare, am simțit ceva… Nu am văzut golul lor al doilea, dar se întâmplă. Trebuie să joci și să fii concentrat până la fluierul final. Când te egalează pe final e normal ca adversarul să pună presiune și ei mai aveau timp să marcheze. Dar per total Rapid nu merita niciun punct în seara asta”, a spus jucătorul la postul Digisport, citat de Agerpres.

„Nu s-a simțit oboseala, eu zic că am făcut o partidă bună. Rapid nu și-a creat șanse, deși e o echipă cu jucători valoroși. Acum trebuie să privim în viitor și să ne gândim la următorul meci. Eu cred că putem face meciuri din ce în ce mai bune. Meciul de azi ne dă încredere, trebuie să legăm victoriile”, a precizat Tănase.

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).