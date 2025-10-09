SuperLiga. Fost fotbalist de națională, despre Dinamo: „Au echipă bună, se pot bate la primele 3 locuri”

Fostul căpitan al lui Dinamo și al echipei naționale, Cătălin Munteanu, vorbeşte despre forma echipei bucureștene şi despre principalele favorite în lupta pentru titlu în actualul sezon de Superliga într-un dialog cu OrangeSport.

„(n.r. despre Dinamo) Au echipă bună, se pot bate la primele 3 locuri, părerea mea. Sperăm să o ţină tot aşa, să aibă constanţă în joc. Asta contează, să ajungi să te baţi la Europa.

(Ce echipă este favorită la titlu?) Craiova are cel mai bun început din ultimii ani, atât în campionat, cât şi în Europa. FCSB şi CFR au început slab. Principala favorită o văd pe Craiova. Rapid are un sezon bun, la fel şi Dinamo”, a spus Cătălin Munteanu, fostul căpitan al lui Dinamo.

Dinamo a început foarte bine sezonul, arătând un joc solid în primele 12 etape disputate. Dinamoviştii ocupă momentan locul 4 în Superliga, cu 23 de puncte, fiind la doar două puncte de liderul clasamentului, Botoşani.