SuperLiga: Gâlcă vrea ca Rapid să facă un „meci perfect” contra CFR Cluj: „Să îi punem în dificultate”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că își dorește ca formația sa să facă un meci perfect și să o pună în dificultate pe CFR Cluj.

„Toate meciurile jucate până acum au fost grele. Indiferent că se află în prima sau a doua jumătate a clasamentului, echipele sunt bune, echilibrate. CFR trece printr-o perioadă mai puțin bună, a schimbat antrenorul. Am văzut atitudinea jucătorilor la ultimul meci și pot spune că echipa s-a schimbat în bine, are o energie pozitivă. Dar noi ne dorim să facem un meci perfect și să o punem în dificultate pe CFR Cluj. Vrem să avem acel echilibru defensiv pentru a putea ține adversarul în jumătatea lui și să marcăm cât mai multe goluri dacă e posibil”, a afirmat Constantin Gâlcă, conform agenției Agerpres.

„Duelul va fi cu CFR-ul, nu cu noul antrenor (n.r. – Daniel Pancu). Știm că CFR are jucători cu experiență, ei trec printr-un moment mai puțin bun, dar își doresc să intre în play-off. Normal că și antrenorul lor își dorește mult să câștige acest meci, să se impună cât mai repede, să se vadă amprenta lui. Dar important e ce facem noi, încrederea pe care o avem. Campionatul nu s-a terminat, mai avem meciuri importante de jucat”, a adăugat tehnicianul.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația CFR Cluj, duminică, de la ora 20:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a din SuperLiga.