SuperLiga: Gigi Becali, critici dure la adresa unui fotbalist de la FCSB / „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a comentat situaţia atacantului Octavian Popescu şi a numit motivele pentru care atacantul lateral nu a confirmat aşteptările, scrie Prima Sport.

Văzut ca jucătorul cu cel mai mare potenţial din lotul campioanei României, Octavian Popescu nu a reuşit să atingă aşteptările suporterilor „roş-albaştri”. Deşi a început promiţător la FCSB, cariera sa a fost afectată de mai multe accidentări.

Octavian Popescu a reintrat în angrenajul echipei, dar evoluţiile avute nu au fost pe placul lui Gigi Becali. Patronul campioanei României a comentat forma atacantului lateral şi a tras o concluzie dură.

„N-ai ce să faci. E ceva… Nu viaţă nesportivă, viaţa particulară, anturajul. Dacă am un anturaj care mă ţine tra-la-la şi stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal.

Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal. Poate să se dea el peste cap şi ce vrea el. Ai TikTok, fotbal nu mai joci! Ai Facebook, nu mai joci fotbal. Pentru că eu, dacă am TikTok, mintea mea e la ce am văzut şi emoţia mea este în toate alea. Orice nebun îşi dă cu părerea, orice nebun este împărat, orice nebun se crede puternic, orice nebun se face şmecher.

Şi atunci, el vede alea. Mintea e otrăvită. Şi nu doar că nu ai timp, dar când eşti pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai nişte prieteni, stai cu ei şi comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.