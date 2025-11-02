SuperLiga: Hermannstadt a condus, dar a suferit a cincea înfrângere consecutivă

Hermannstadt a pierdut meciul cu Oțelul Galați, duminică, scor 1-3, și a ajuns la cinci eșecuri pe linie în campionat.

Deși au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Selimovic din minutul 13, gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Karo. Oțelul a egalat până la pauză (Paulinho – 39`), iar în partea secundă a reușit să se desprindă prin golurile lui Andrezinho (57`) și Conrado (71`, penalty).

Hermannstadt nu a mai obținut niciun punct în Superligă după victoria surprinzătoare de pe terenul Rapidului din 21 septembrie.

Seria de înfrângeri care a urmat este întreruptă doar de succesul obținut în această săptămână la Chiajna, 1-0, în grupele Cupei României.

În campionat, echipa lui Măldărășanu ocupă penultimul loc, cu 10 puncte după 15 etape.

Oțelul a urcat la 22 de puncte și este pe locul 6.