SuperLiga: Încă un jucător pleacă de la CFR Cluj. Anunțul făcut de gruparea din Gruia

Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj și fundașul francez Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunțat gruparea din Gruia, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Zouma (31 ani) a jucat doar trei meciuri pentru echipa clujeană în acest campionat, scrie Agerpres.

El este al cincilea jucător care pleacă de la CFR în această iarnă, după kosovarul Lindon Emerllahu (Polisia Jitomir/Ucraina), Louis Munteanu (DC United/SUA), francezul Marcus Coco.