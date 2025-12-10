SuperLiga: Încă un portughez a semnat cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a anunțat miercuri că portughezul Hugo Pina (41 de ani) este noul șef al departamentului de scouting.

Numirea lui Pina vine la o săptămână după plecarea lui Fabio Torres, care ajunsese la echipa de pe „Ion Oblemenco” în vara acestui an. Și la o luna după ce Filipe Coelho, un alt lusitan, a fost instalat pe banca tehnică.

Hugo Pina, director de scouting la Universitatea Craiova

„Bun venit în familia Științei, Hugo Pina! Clubul Universitatea Craiova anunță numirea portughezului Hugo Pina în funcția de director de scouting.

Acesta a lucrat vreme de 5 ani ca scouter pentru formația portugheză Estoril Praia. Îi urăm mult succes în noua sa misiune și cât mai multe reușite alături de familia alb-albastră!”, se arată în comunicatul grupării din Bănie.

Ca fotbalist, Hugo Pina a jucat numai în Portugalia și Spania, la Belenenses, Sporting Lisabona, Olivas e Moscavidee, Cordoba, CD Guadalajara, GD Ribeirao, Lousada, Oriental, Torreense, Atletico CP, Mafra, Leiria, Sintrense, 1 Dezembro, Casa Pia și Sintrense. S-a retras în vara anului 2020.