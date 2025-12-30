SuperLiga: Jucătorul care l-a enervat pe patronul FCSB: „Nu ți-e rușine?”

Gigi Becali a fost deranjat de intenția lui Florin Tănase de a pleca de la FCSB și a dezvăluit o conversație purtată recent mijlocașul care a împlinit marți 31 de ani.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a fost întrebat la Digi Sport dacă l-a sunat pe Tănase să-i ureze la mulți ani.

„Nu i-am spus niciun «La mulți ani!», pentru că m-a supărat. M-a sunat și mi-a zis: «Nea Gigi, eu am o ofertă din China, pe doi ani, și-mi dă 1,3 milioane în mână». Pentru că noi aveam convenție, dacă el pleacă mai înainte de opt luni – eu am făcut contract înainte de opt luni, că dacă treceau, nu mai era perioadă de transferuri. Peste opt luni poate să plece”, a spus Becali, potrivit golazo.ro.

„A zis că nu. Și i-am zis: «Bine, mă, pleacă atunci». Dar măcar dacă-mi spunea: «Bă, nea Gigi, am ofertă de 3 milioane pe an». Sau două milioane. Practic, cu alte cuvinte, tu îmi spui că de la mine iei un milion într-un an și pleci în China pe 1,3 milioane. Păi, nu ți-e rușine? Și i-am închis telefonul”, a continuat patronul FCSB.

Florin Tănase a revenit la FCSB în 2024, după doi ani petrecuți în Golf, și a redevenit rapid unul dintre jucătorii de bază ai echipei lui Charalambous, decisiv în câștigarea titlului din sezonul anterior.