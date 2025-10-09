SuperLiga: Jucătorul surpriză al lui Lucescu pentru națională, ratat de o echipă din România

Lisav Eissat, fotbalistul român cu origini israeliene, putea semna cu o echipă din Superliga înaintea convocării la echipa naţională a României.

Jucătorul de 20 de ani a fost dorit de Dinamo înainte de convocarea-surpriză a lui Mircea Lucescu, a dezăluit Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al echipei roș-albilor. Transferul nu s-a putut realiza, iar Dinamo l-a adus, în schimb, pe Nikita Stoinov.

Eissat a jucat pentru Maccabi Haifa. Imagine cu el pe teren în august 2025. Credit line: Grzegorz Wajda / Zuma Press / Profimedia

„Ca să spun în premieră, Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat. Lisav avea avantajul foarte mare că avea paşaport românesc şi ne-ar fi ajutat cu regulile de jucători U21 şi jucători români.

Nikita era şi el pe listă ca un jucător cu potenţial foarte, foarte mare. Când am văzut că nu reuşim să ne apropiem la Lisav aşa cum ne-am fi dorit, am mers în continuare pe listă şi am decis să îl luăm pe Nikita pentru că am văzut la el nişte lucruri deja demonstrate la seniori la o vârstă foarte fragedă.

De asemenea, am văzut şi marja de progres la el şi am spus că e un jucător pe care n-avem cum să-l ratăm, chiar dacă a însemnat un efort financiar.

E un efort pe care ni l-am asumat cu toţii şi care, până acum, demonstrează că am luat decizia cea mai bună”, a declarat Cosmin Mihalescu, potrivit sport.ro.

Nikita Stoinov, 20 de ani, a fost transferat de Dinamo în această vară de la Maccabi Netanya pentru 450.000 de euro.