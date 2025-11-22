SuperLiga: „Jumătate de meci nu l-am văzut”. Ce a spus Robert Ilyes după victoria cu Unirea Slobozia

Csikszereda a învins pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din Superligă.

Antrenorul ciucanilor, Robert Ilyes, a tras concluziile partidei care îi distanţează pe ciucani de locurile retrogradabile.

”Ştiam că vom întâlni o echipă care pierde foarte greu. Slobozia este o echipă foarte incomodă.



Nu te lasă să primeşti mingea, pun presiune. A venit şi ceaţa asta, jumătate de meci nu l-am văzut. Mă bucur pentru cele trei puncte. Am meritat victoria.



Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, are nişte calităţi tehnice extraordinare. Aşa sunt brazilienii. El are potenţial foarte mare. E greu cu brazilienii.



(n.r.despre meciul din etapa viitoare cu Rapid) Vă rog să nu mă provocaţi, ştiţi unde mă duc. E greu în momentul de faţă să vorbesc. Mă duc acasă. Este o presiune imensă pentru mine şi nu vreau să declar nimic, credeţi-mă”, a declarat Ilyes.