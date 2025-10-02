SuperLiga: Kopic prefațează meciul lui Dinamo cu Unirea Slobozia. „Ei merită să ocupe această poziție în clasament”

Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, a afirmat joi, într-o conferință de presă, că se așteaptă la un meci dificil cu Unirea Slobozia, în etapa a 12-a a SuperLigii de fotbal, o formație care merită pe deplin locul 6 pe care îl ocupă în acest moment în clasament, relatează Agerpres.

„Acest sezon are multe surprize, dar când îi vedem pe cei de la Unirea Slobozia cum joacă, vedem că au multă stabilitate în performanțele lor. Antrenorul Andrei Prepeliță face o treabă foarte bună acolo și în final merită aceste puncte. Pentru noi mâine va fi un meci dificil, împotriva unei adversar foarte bun. Știm foarte bine jocul lor, i-am urmărit, se descurcă foarte bine, sunt foarte stabili din punct de vedere defensiv, au tranziții ofensive foarte bune. După toate meciurile pe care le-am analizat, pot spune că merită să ocupe această poziție în clasament”, a declarat Kopic.

„Nu știu ce înseamnă echipe mici. Pentru că sunt aceste echipe care au performanțe de la începutul sezonului, se descurcă bine, sunt foarte stabile, au antrenori cu experiență și multă energie. Și când obții rezultate în fiecare etapă nu îți mai poți spune că este o surpriză, chiar dacă la începutul sezonului cineva putea spune că la final clasamentul ar putea arăta într-un anumit mod. Cred că în acest moment toate aceste echipe merită să fie pe pozițiile respective”, a completat el.

Tehnicianul croat consideră că echipa sa se află într-o perioadă bună și speră să aibă cât mai mulți jucători convocați la echipele naționale.

„Noi suntem într-o perioadă bună a noastră, apoi urmează pauza competițională și unii jucători vor merge la echipele naționale. Vom folosi această pauză pentru a pregăti unii dintre jucători, vom avea și un meci amical în Macedonia. Sunt curios să văd și eu opțiunile selecționerului în ceea ce privește jucătorii de la Dinamo. Bineînțeles că sper să îi convoace, pentru că vreau să îi văd acolo, îmi doresc să joace la cel mai înalt nivel. Din punctul meu de vedere sunt pregătiți să joace la națională. Și echipa națională de tineret este foarte importantă și trebuie susținută 100%, pentru că tinerii jucători români trebuie susținuți”, a adăugat Zeljko Kopic.

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formația Unirea Slobozia, vineri, de la ora 20:30, la Clinceni, într-un meci din cadrul etapei a 12-a a SuperLigii.