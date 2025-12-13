SuperLiga: Laszlo Balint jubilează după victoria cu Rapid: „Fabulos! Nu am ce să mai spun”

Laszlo Balint, antrenorul echipei Oțelul Galați, și-a lăudat jucătorii după victoria obținută împotriva celor de la Rapid București, scor 2-0, în etapa a 20-a din SuperLiga.

Grație succesului din Giulești, Oțelul a urcat provizoriu pe locul 6 în clasament, ultimul care duce în play-off.

„Trebuie să-i felicit pe băieți din tot sufletul. Nu am ce să le spun. O seară frumoasă, felicit toți băieții, inclusiv pe ce care nu au jucat, dar și pe cei care sunt accidentați și nu au făcut deplasarea.

Am norocul să antrenez un grup ușor de antrenat și ei au înțeles ce trebuie să antrenăm. Faptul că am avut evoluția asta împotriva Rapidului, este ceva. Mă bucur.

Fabulos (n.r. golul lui Paul Iacob), nu am ce să mai spun. E un jucător capabil, știam că bate așa. Vă spun sincer, nu prea îi iese de multe ori, dar e perseverent. Acești jucători au încredere în ce pot face. Am spus mereu că echipa este în creștere. Mulți au zâmbit ironic, dar nu sunt rezultate întâmplătoare.

Mai sunt multe puncte puse în joc, noi trebuie să rămânem conectați. Întâlnim FC Argeș (n.r. în etapa următoare), o echipă grea. Acum ne bucurăm, e o seară frumoasă, o victorie mare. Merită băieții să se bucure, dar după trebuie să fim echilibrați”, a declarat Balint, potrivit digisport.ro.

Oțelul – FC Argeș, ultimul meci al grupării gălățene din 2025, va avea loc pe 20 decembrie, de la ora 17:00.