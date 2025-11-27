SuperLiga: Liderul Rapid pregătește un transfer pentru mercato de iarnă / „Se ştie că vrem un număr 10”

La Rapid se pregăteşte un transfer important în perioada de mercato de iarnă. Mauro Pederzoli a fost delegat să negocieze aducerea unui mijlocaş din Serie A, scrie Prima Sport.

Rapid are parte de un sezon foarte bun până acum. După 17 etape, giuleştenii sunt pe primul loc în SuperLiga, cu 35 de puncte, la 2 puncte de ocupanta locului secund, FC Botoşani.

Dacă în anii precedenţi, titlul era doar un obiectiv secundar în Giuleşti, se pare că anul acesta, visul fanilor rapidişti pare din ce în ce mai aproape de realitate. Astfel, conducerea trupei de sub Podul Grant vrea să îi pună lui Costel Gâlca la dispoziţie un lot cât mai solid.

Maruo Pederzoli a fost delegat să meargă în Italia pentru a negocia cu un decar din Serie A, Costel Gâlcă fiind cel care a insistat că echipa pe care o pregăteşte are nevoie de un jucător pe acea poziţie.

„Se ştie că vrem un număr 10”

Prezent în studio-ul emisiunii Fotbal Show, Victor Angelescu a oferit mai multe declaraţii. Preşedintele Rapidului a confirmat negocierile pentru primul transfer al iernii.

„A fost plecat în Italia (n.r. Pederzoli), dar se ştie că vrem un ‘număr 10’, a avut mai multe lucruri, nu doar acest lucru. A vorbit şi cu directorul sportiv de la Genoa, ştiţi cum sunt cluburile înfrăţite. Căutăm şi un ‘număr 10’. A fost în Italia o perioadă de timp, nu e un secret că noi căutăm să aducem ‘un număr 10’.

Ce pot să spun e că nu este un ‘număr 10’ cu care am negociat salariul. Căutăm şi în Italia, şi în ţară, şi în alte campionate.

Ăsta e sigur, 100% că ni-l dorim (n.r. un mijlocaş ofensiv). Pe lângă ăsta, dacă vor mai pleca jucători, că vor pleca dacă nu suntem mulţumiţi sau că au oferte foarte bune sau dacă se accidentează cineva, o să mai aducem. Există şi al doilea sau şi al treilea transfer, după ce vom trage linie.

Toată lumea îşi doreşte, vom aduce jucători. Ne concentrăm pe următorul meci, ştim sigur că ne dorim un ‘număr 10’. Există şansa să vorbim cu Costel, vom trage linie. ‘X’ nu ne-a ajutat, îl dăm împrumut, pleacă.”, a spus Angelescu, în exclusivitate pentru Prima Sport.