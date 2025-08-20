Sari direct la conținut
SuperLiga: LPF a anunţat programul etapei a opta. Când are loc confruntarea CFR Cluj – FCSB

SuperLiga: LPF a anunţat programul etapei a opta. Când are loc confruntarea CFR Cluj – FCSB
Suporteri la un meci pe stadionul Ghencea Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

LPF a anunţat, miercuri, programul partidelor din etapa a opta a Superligii, care se vor disputa în perioada 29 august – 1 septembrie, relatează news.ro.

Vineri, 29 august

Ora 20.30 FC Rapid – UTA Arad

Sâmbătă, 30 august

Ora 18.45 Unirea Slobozia – Universitatea Cluj

Ora 21.30 Dinamo – FC Hermannstadt 

Duminică, 31 august

Ora 16.00 FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti

Ora 18.30 FC Botoşani – Universitatea Craiova

Ora 21.30 CFR Cluj – FCSB

Luni, 1 septembrie

Ora 18.00 Csikszereda Miercurea Ciuc – Oţelul Galaţi

Ora 21.00 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti 

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.

