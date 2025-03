SuperLiga: Marius Şumudică, după meciul FCSB-Rapid: Un rezultat echitabil. Îl felicit pe Radu Petrescu, a dus un joc greu astăzi!

Marius Şumudică, antrenorul echipei Rapid, e mulţumit cu intrarea în play-off şi spune ferm că giuleştenii nu au ca obiectiv titlul anul acesta, scrie News.ro.

„Un rezultat echitabil. Îmi pare rău, pentru că am început jocul foarte bine. În 11 la 11 am arătat mai bine decâ am aătat în 11 contra 10. S-a văzut încă odată că au valoare, au jucători care pot ţine de minge, au jucători care ştiu să întrerupă jocul în anumite momente şi m-am uitat aici la Tarnovanu. Îl felicit pe Târnovanu pentru cât este de deştept, în momentul când a văzut că avea un jucător afară s-a pus jos şi a chemat medicul ca să reintre jucătorul, fiindcă rămâneau în nouă. Bravo lor, felicitări! Astea sunt momente pe care le simţi şi pe care le câştigi cu experienţa”, a spus Șumudică.

Derby-ul bucureștean dintre Rapid și FCSB s-a terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa cu numărul 29 din SuperLiga, penultima din sezonul regular.

„Din punctul meu de vedere nu am fost lucizi în faţa porţii, nu am luat deciziile pe care trebuia să le luăm, dar ţin să-i felicit pe jucătorii mei pentru dorinţă”, a mai spsu Șumudică.

Alte declarații ale anternorului de la Rapid:

[Golul anulat] Asta e viaţa! Ăsta este fotbalul. Respectăm decizia, nu avem ce să facem. Şi acel moment ne-a debusolat. Nu este uşor.

I-am respectat prea mult! Din punctul meu de vedere le-am spus de la început să nu facă lucrul ăsta.

[Se gândeşte la titlu] Nu! Nu mă gândesc la titlu! Am spus-o, Rapid se poate bate la titlu la anul. Dacă vom rămâne împreună şi construim ceea ce avem de construit. Noi avem o medie de vîrstă destul de scăzută, suntem o jucători tineri şi trebuie să învăţăm şi lucruri pe care trebuie să le facem în anumite momente. Noi nu ştim să facem lucrurile pe care FCSB le face face în anumite momente să rupă jocul. Şi asta o acumulezi în timp, o faci prin jocuri internaţionale, prin multe meciuri.

[Despre arbitrul Radu Petrescu] Îl felicit pe Radu Petrescu astăzi, a dus un meci greu… greşeli din astea minuscule nu stau să le contorizez fiindcă sunt şi ei oameni, dar din punctul meu de vedere îl felicit”, a declarat Marius Şumudică după meciul de duminică seara, în care Rapid a terminat la egalitate, scor 0-0, cu echipa bucureşteană FCSB, deşi a jucat timp de mai bine de 60 de minute în superioritare