SuperLiga: Metaloglobus – CFR, egal într-un meci cu trei penaltiuri

Fotbaliștii de la Metaloglobus București în timpul meciului de fotbal cu Petrolul Ploiești, desfășurat pe Clinceni Arena din Clinceni, 25 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Echipa bucureşteană Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu vicecampioana CFR, obţinând, în etapa a noua din SuperLiga, cel de-al doilea punct în clasament.

La Clinceni, gazdele au primit penalti încă din minutul 4, după ce debutantul Marcus Coco a comis fault în careu asupra lui Ely Fernandes şi arbitrul Andrei Moroiţă a dictat penalti. A transformat Huiban nou-promovata conducea cu 1-0.

Oaspeţii au primit şi ei un penalti, în minutul 36, la un henţ în careu al lui Aboubacar Camara, iar Korenica a egalat în minutul 38.

Gavrilaş a intervenit la lovitura de cap a lui Badamosi, din minutul 44, însă oaspeţii au primit un penalti, după verificarea VAR, pentru un fault comis asupra lui Korenica, în careu. Tot Korenica a executat, dar Gavrilaş a apărat şi a păstrat pe tabelă scorul egal, 1-1.

Arbitrul Moroiţă a fost chemat de VAR să revadă o fază în care Camara l-a faultat pe Badamosi, în minutul 55, însă nu a dat cartonaş roşu pentru că atacantul clujenilor se afla în ofsaid, înainte de a fio faultat. Elevii lui Mandorlini au cerut un penalti în minutul 61, pentru un henţ, dar nu s-a dat nimic, iar Gavrilaş a mai respins odată, la şutul lui Fică, sub transversală, în minutul 73. Metaloglobus – CFR Cluj a fost 1-1 şi bucureştenii câştigă cel de-al doilea lor punct stagional, fiind pe penultimul loc al clasamentului. CFR Cluj se află la al patrulea rezultat de egalitate, are şapte puncte şi ocupă poziţia a 12-a.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia (Liş 82), A. Camara, Pasagic, A. Sava – Sabater, Bruno Carvalho (Milea 39), Ubbink (Al. Irimia 75), R. Neacşu (Kouadio 46) – Ely Fernandes, Huiban (Hadzic 75). ANTRENOR: Mihai Teja

CFR CLUJ: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică (T. Keita 87), Djokovic, Emerllahu (Biliboc 87) – Şfaiţ (Deac 90+5), Badamosi (Al. Păun 82), Korenica (Cordea 82). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonaşe galbene: Pasagic 16 / Sinyan 1

Arbitri: Andrei Moroiţă – Ionel Dumitru, Daniel Vlase

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Claudiu Marcu