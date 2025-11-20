SuperLiga: Mijlocașul dorit de Gigi Becali, cel mai probabil că ajunge la un club din străinătate

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vrut să îl transfere la echipă pe mijlocașul Lindon Emerllahu, 22 de ani, de la CFR Cluj, însă gruparea din Gruia a început să negocieze cu un club din străinătate, scrie IAmSport.

Potrivit jurnalistului ucrainean Alex Ivanchenko, formația Metalist 1925 Harkov este interesată să semneze pentru mijlocașul kosovar.

Conducerea clubului ucrainean și-a dat acordul pentru semnarea contractului cu Emerllahu, cotat la 1.300.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, iar cele două părți au început deja discuțiile, notează IAmSport.

Metalist 1925 Harkov a promovat în prima ligă ucraineană și a cheltuit peste 3,5 milioane de euro pe transferuri. La ora actuală ocupă locul 9 în clasament.

Lindon Emerllahu a fost transferat la CFR Cluj în februarie 2025, de la FC Ballkani, în schimbul a 700.000 de euro.