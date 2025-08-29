SuperLiga: Mircea Lucescu a convocat 13 jucători din campionatul intern pentru meciurile din septembrie / Doi dintre ei, în premieră la națională

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat pentru meciurile naționalei de pe 5 și 9 septembrie 26 de jucători: 13 din SuperLiga și 13 care evoluează la cluburi din străinătate.

Din SuperLiga au fost convocați șapte jucători de la campioana FCSB, trei de la Universitatea Craiova, doi de la Rapid și unul de la CFR Cluj. Din campionatul intern, Andrei Borza (rapid) și Ștefan Baiaram au fost convocați în premieră la națională

Programul partidelor naționalei:

Naţionala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026, notează News.ro.

Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Naţională, Bucureşti)

Marţi, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia)

Lotul ales de Mircea Lucescu:

Portari

Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Adrian ŞUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIŢĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanţi

Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Drumul spre Mondial

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

Programul complet al grupei noastre este următorul:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia şi Herţegovina 0-1 (Gigović 14′)

Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), – Bosnia şi Herţegovina 0-1 (Gigović 14′) Luni, 24 martie: Bosnia şi Herţegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Bosnia şi Herţegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5) Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia şi Herţegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Bosnia şi Herţegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′) Marţi, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

– Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia şi Herţegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia şi Herţegovina (21:45) Marţi, 9 septembrie: Bosnia şi Herţegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia şi Herţegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia şi Herţegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia şi Herţegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia şi Herţegovina – (21:45) Marţi, 18 noiembrie: Austria – Bosnia şi Herţegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

CLASAMENT: