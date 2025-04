SuperLiga: Mircea Rednic, despre episodul cu Adi Mihalcea, la finalul Unirea Slobozia – UTA Arad: „Am fost nervos”

Mircea Rednic, antrenorul Bătrânei Doamne, a fost nemulțumit de arbitraj, duminică seară, după ce UTA Arad a pierdut împotriva penultimei clasate Unirea Slobozia.

„Au fost mai agresivi decât noi, dar au fost şi lăsaţi. La cum s-a jucat să dai un singur cartonaş în minutul 90? Mingi lungi, faze fixe.

Aşa s-a întâmplat la primul gol, al doilea gol a fost din corner, iar noi am încercat după, dar foarte puţin. Ei joacă la calităţile pe care le au şi asta le-am spus, că dacă au aceeaşi atitudine, aceeaşi agresivitate nu au vreo şansă.

Zici că suntem Barcelona că avem teren bun acasă şi jucăm cu pase. Trebuie să ştii să-ţi blochezi adversarul, dar astea se învaţă, mai au timp de învăţat.

Degeaba jucăm bine acasă şi câştigăm, dacă pierdem în deplasare, diferit faţă de sezonul trecut. Trebuie să ne trezim că nu e uşor, iar o înfrângere te ţine pe loc periculos”, a declarat Rednic la finalul meciului, citat de iAMSport.

Antrenorul de la UTA Arad a vorbit și despre un momentul tensionat pe care l-a avut cu Adi Mihalcea, tehnicianul de la Unirea Slobozia.

„Nu ştiu ce a venit să-mi spună (n.r. – disputa verbală cu Adrian Mihalcea)… era tensiunea meciului, penalty-ul ăla era la doi metri şi să te cheme VAR-ul? Ai tras de timp, ai… Am dat mâna, da, nu ştiu ce spunea el acolo. Am luat galben pe merit, că am fost nervos, dar aroganţa cu care ne-a tratat şi m-a tratat…

Nu aşa se joacă un meci de acest fel. O să fie o luptă şi ne aşteptam. Mihalcea a făcut o schimbare şi a băgat atacant, a jucat pe atacanţi şi cu astea ne-au surprins, pe mingea a doua. Mingi de la 16 metri, pe care le-am dat noi în tribună, dar asta este”, a mai precizat Rednic.