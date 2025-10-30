SuperLiga: Modificări importante în programul etapei a 16-a
Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorul de drepturi tv au operat modificări importante în programul etapei a 16-a din SuperLiga, potrivit lpf.ro.
Luni nu va mai fi niciun meci, iar meciul Farul – Botoșani programat atunci a fost devansat vineri, când se va mai juca și U Cluj cu Metaloglobus.
De asemenea, partida Rapid – Argeș programată inițial vindei a fost mutată sâmbătă seară.
Noul program al etapei cu numărul 16 din SuperLiga:
Vineri, 7 noiembrie
Ora 18.00 Universitatea Cluj – Metaloglobus București
Ora 20.30 Farul Constanța – FC Botoșani
Sâmbătă, 8 noiembrie
Ora 14.30 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
Ora 17.30 Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 FC Rapid – FC Argeș
Duminică, 9 noiembrie
Ora 14.30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj
Ora 17.30 Universitatea Craiova – UTA Arad
Ora 20.30 FC Hermannstadt – FCSB
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.