SuperLiga: Modificări importante în programul etapei a 16-a

Liga Profesionistă de Fotbal și deținătorul de drepturi tv au operat modificări importante în programul etapei a 16-a din SuperLiga, potrivit lpf.ro.

Luni nu va mai fi niciun meci, iar meciul Farul – Botoșani programat atunci a fost devansat vineri, când se va mai juca și U Cluj cu Metaloglobus.

De asemenea, partida Rapid – Argeș programată inițial vindei a fost mutată sâmbătă seară.

Noul program al etapei cu numărul 16 din SuperLiga:

Vineri, 7 noiembrie

Ora 18.00 Universitatea Cluj – Metaloglobus București

Ora 20.30 Farul Constanța – FC Botoșani

Sâmbătă, 8 noiembrie

Ora 14.30 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

Ora 17.30 Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FC Rapid – FC Argeș

Duminică, 9 noiembrie

Ora 14.30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj

Ora 17.30 Universitatea Craiova – UTA Arad

Ora 20.30 FC Hermannstadt – FCSB

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Programul inițial al etapei, anunțat vinerea trecută, aici.