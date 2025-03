Superliga: Neplătiți de patru luni, jucătorii de la UTA Arad au refuzat să se antreneze

Jucătorii de la UTA Arad au refuzat să se antreneze joi, în semn de protest față de neplata salariilor în ultimele patru luni, scrie GOLAZO.ro.

„Atmosfera e foarte proastă. Nu mai știm în ce direcție s-o apucăm. Acum câteva luni, dacă pierdeam vreun meci, Rednic ne spunea că el decide tot și că n-o să ne mai luăm banii. Acum, când îl întrebăm, ne trimite la ceilalți din club. Nu mai știm cu cine să vorbim, e haos din toate punctele de vedere”, a declarat un jucător de la UTA, sub protecția anonimatului, cu o zi în urmă, potrivit Digi Sport.

Conform surselor GOLAZO.ro, UTA Arad a plătit comisioane pentru agenți și despăgubiri la rezilieri în valoare de 540.000 de euro doar în ultimele 4 luni.